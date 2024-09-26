Antalya'da Şofben Yangını Apartman Sakinlerini Sokağa Döktü

ANTALYA'da banyodaki şofbenden kaynaklı yangın apartman sakinlerini sokağa döktü. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1453 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın son katında yer alan dairenin banyosunda çıktı. Haydar Kara, oğlunu futbol okuluna götürmek için evden çıkarken yaklaşık 10 dakika sonra evin banyosunda bulunan şofben yanmaya başladı. Dumanın daire ve apartmana yayılması üzerine binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve itfiaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi ve yangına müdahale etmeye başladı. Apartmanda oturanlar, binaya dolan yoğun dumandan dolayı kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra duman tahliyesine başladı. Haydar Kara ve oğlu da yangını haber alarak evlerinin olduğu adrese geldi.Yangınla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Haber Adem AKALAN-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,