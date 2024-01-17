Antalya'da skuter denetimi yapıldı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, skuterlerin araç ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesini, mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 1122 elektrikli skuter trafikten men edildi ve idari para cezası uygulandı.
Antalya'da polis ekiplerince skuter denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, skuterlerin araç ve yaya trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesini, mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
İl genelinde 1-16 Ocak tarihlerinde yapılan denetimlerde, 1122 elektrikli skuter trafikten men edildi ve idari para cezası uygulandı.