Antalya'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 şüphelinin sit alanı bölgesinde kaçak kazı yaptıklarını tespit ederek, operasyon düzenledi. Yapılan aramada iş makinesi, kamyon, traktör ve 3 otomobil, sondaj cihazı, 2 delici alet, laptop ve yeraltı görüntüleme sistemi, 50 kilo patlayıcı yapımında kullanılan gübre, 250 metre patlayıcı ateşlemede kullanılan kablo ve 50 elektrikli fünye ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.