Antalya'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkisindeki birinci derece sit alanında devriye gezdikleri sırada 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Suçüstü yakalanan D.K, H.A, B.A, M.B. ve R.Ö. gözaltına alındı.
Olay yerinde bulunan malzemelere el konuldu.
AA / Ayşe Yıldız - Güncel