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Antalya'da Sis ve Toz Taşınımı Görüş Mesafesini Düşürdü

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Antalya'da sabah saatlerinden itibaren sis bulutu ve toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sis ve toz bulutu yüzünden görüş mesafesi 600 metreye kadar düştü.

Antalya'da etkili olan sis ve toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis bulutu ve toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Seyir teraslarından bakıldığında Konyaaltı sahil şeridi ve ötesindeki Beydağları pus nedeniyle zor görüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, AA muhabirine, sabah saatlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesiyle deniz üzerindeki nemin karadaki sisle buluştuğunu söyledi.

Sis ve toz bulutu yüzünden görüş mesafesinin 600 metreye kadar düştüğünü belirten Acar, "Sisin, sıcaklığın artışıyla ve nemin düşmesiyle önümüzdeki saatlerde kalkacağını tahmin ediyoruz. Akşam saatlerine kadar toz taşımının da son bulmasını bekliyoruz. Nem oranı yüzde 95'lerde, gün içinde yüzde 98'i bulacağını öngörüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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