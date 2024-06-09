Antalya'da Sınava Geç Kalan Genç Polis Ekibiyle Yetişti

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan genç, sınava polis ekibince yetiştirildi.

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde sınava girecek aday, geç kalacağını anlayınca Konyaaltı ilçesinde yanından geçen polis ekibini durdurarak yardım istedi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibince Liman Kavşağı'ndan alınan öğrenci, üniversite yerleşkesinde sınava gireceği fakülteye götürüldü.

Sınava yetişen aday, polis aracında yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydederek kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.