Antalya'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

Antalya merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli silahlı saldırılarda yer aldığı belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmada, suç örgütü talimatıyla silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Ç, H.Ö, A.K, A.F.S, F.A, Y.Ö. ile T.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla Antalya ve İstanbul'da yakalandı.

Ayrıca İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kurşunlama olayını da S.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Aramalarda, şüphelilerin her iki olayda da kullandıkları tespit edilen 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, T.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı, H.Ö, A.F.S. ile F.A. serbest bırakıldı.

