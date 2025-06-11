Antalya'da Silahlı Saldırı: Suriye Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Silahlı Saldırı: Suriye Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrahman Omar, hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Suriyeli Abdurrahman Omar, evinin bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sol göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanan Omar, yere yığıldı. Yakınları tarafından özel araçla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Omar, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin bahçesi ve çevresinde inceleme yaparken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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