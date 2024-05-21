Antalya'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 3 zanlı adliyeye sevk edildi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi sonucu 3 zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir zanlı tarafından ateş edilen kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Toros Mahallesi 801 Sokak'ta dün akşam saatlerinde Alper Aldemir (45), K.C.İ. (19) ve H.Ç. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.C.İ, silahla ateş ederek Aldemir'i yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aldemir müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenaze, Aldemir'in yakınları tarafından teslim alındı.
Kaçan zanlılar K.C.İ, H.Ç. ve M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.