Antalya'da Silahlı Öldürme Davasında Şikayet Geri Çekildi, Tehdit İddiası

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında, şikayetini geri çeken müşteki, kendisine gönderilen mesajlarda ölümle tehdit edildiği için şikayetçi olmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit Sunbat'ın, Durmuş Ali A. tarafından silahla vurularak öldürülmesi olayının müştekilerinden olan ve şikayetinden vazgeçen fabrika ortağı Tamer Ertürk, ölümle tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ertürk, adliye çıkışında gazetecilere, önceki gün yapılan duruşma öncesinde yurt dışı kaynaklı bir telefondan kendisine tehdit mesajları geldiğini söyledi.

Mesajlarda, mahkemede şikayetçi olmamasının istendiğini ifade eden Ertürk, "Bununla ilgili şahsım ve ailemi tehdit eden mesajlar aldım. Bu nedenle mahkemede tereddüt ederek şikayetimden vazgeçtim ama şu anda bununla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunmaktayım." dedi.

Ertürk, duruşma sonrasında aynı telefon numarasından şikayetten vazgeçtiği için teşekkür mesajı aldığını kaydetti.

Olay

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. yanındaki silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

İlk duruşmada Durmuş Ali A'nın odaya girdiği anda tabancayla ateş ettiğini iddia ederek şikayetçi olan fabrika ortaklarından müşteki Tamer Ertürk, ikinci duruşmada ise sanık tarafından tehdit edilmediğini ve şikayetinden vazgeçtiğini söylemişti.