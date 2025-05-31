Antalya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kargaşa anlarını belgeledi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan silah, sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde meydana geldi. E.Y., A.Y. ve O.Y., kız kardeşleri A.Y.'nin gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Serkan E.'yi konuşmak amacıyla buluşmaya çağırdı. Serkan E., de beraberindeki Maşallah E., Yadin E. ve Mehmet F.U. ile birlikte olay yerine geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Maşallah E., Serkan E. ve Yadin E. bacaklarından tabancayla vurularak, Mehmet F.U. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. 4 yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

E.Y., A.Y. ve O.Y. polis tarafından gözaltına alınırken, A.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kavganın yaşandığı olay yerinde inceleme yaptı. Diğer yandan olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; grubun sokak üzerinde koşturduğu, yere düşen 1 kişiye 3-4 kişinin saldırdığı ve kargaşa anları yer aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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