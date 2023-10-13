Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 6 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Şerife Yavuz çifti hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli de yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet ve Şerife Yavuz çiftinin hayatını kaybettiği, kavgayı ayırmaya çalışan 2 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zırlankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Şahin, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ahmet Yavuz'a tabancayla ateş açtı. Yaralananın olmadığı bu olayın ardından İdris Şahin ile Ahmet Yavuz'un yakınları, mahalle meydanında toplandı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Aileler arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çatışmada Ahmet Yavuz, eşi Şerife Yavuz, oğlu Remzi Yavuz, İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin, babası Feridun Şahin ile kavgayı ayırmaya çalışan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeli astsubay Y.O. ile uzman erbaş Ö.F.A. yaralandı.

MAHALLEDE GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet ve Şerife Yavuz çifti, kurtarılamadı. Yaralılardan Zübeyde Şahin ile Feridun Şahin'in tedavileri tamamlanırken, Remzi Yavuz'un Serik'te tedavisinin sürdüğü, astsubay Y.O. ve uzman erbaş Ö.F.A. ile İdris Şahin'in ise Antalya'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi. Evleri yan yana olan 2 aile arasında 1,5 yıldır arazi anlaşması nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen aralarında Zübeyde Şahin ve Feridun Şahin'in de bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer yandan kavganın yaşandığı mahallede jandarma ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Serik Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, "12.10.2023 günü ilçemiz Zırlankaya Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığından dolayı meydana gelen olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup, tedavi işlemleri devam etmektedir. Ayrıca yaralanan 3 vatandaşımız tedavileri sonrasında hastaneden taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. (DHA)

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-