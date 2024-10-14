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Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası kaçan şüpheliler yakalandı.

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2851 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir araya gelen Ali S. ve Doğan G. ile Hüseyin A. ve Mustafa K. arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Gruplar, kısa süre sonra tartışmanın büyümesiyle, birbirlerine pompalı tüfek ile ateş etti. Ali S.'nin göğsünden yaralandığını gören karşı taraftakiler kaçarak uzaklaştı. Ali S.'nin yaralandığını gören arkadaşı Doğan G., kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. İhbarla bölgeye gelen polis ekibi, kaçan Hüseyin A. ve Mustafa K.'yı Muratpaşa ilçesinde yakaladı. Ekipler, sokak üzerinde bulunan market ve eve kurşun isabet ettiğini belirledi. Ekiplerin, olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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