Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2851 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir araya gelen Ali S. ve Doğan G. ile Hüseyin A. ve Mustafa K. arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Gruplar, kısa süre sonra tartışmanın büyümesiyle, birbirlerine pompalı tüfek ile ateş etti. Ali S.'nin göğsünden yaralandığını gören karşı taraftakiler kaçarak uzaklaştı. Ali S.'nin yaralandığını gören arkadaşı Doğan G., kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. İhbarla bölgeye gelen polis ekibi, kaçan Hüseyin A. ve Mustafa K.'yı Muratpaşa ilçesinde yakaladı. Ekipler, sokak üzerinde bulunan market ve eve kurşun isabet ettiğini belirledi. Ekiplerin, olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,