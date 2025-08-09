Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik hayatını kaybederken, diğer bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.T., polis tarafından yakalandı.

Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alan girişinde, Emir Batuhan Çelik (25) ve H.T. (29) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

H.T'nin tabancayla ateş açması sonucu Çelik ve yanındaki H.İ.A (25) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çelik hayatını kaybetti. H.İ.A'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından motosikletle Muğla'ya kaçtığı tespit edilen şüpheli H.T., Seydikemer ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
