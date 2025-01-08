Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden birisi tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Habipler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Sefil Ü'nün (46) hayatını kaybetmesi ve Sultan Ü'nün (24) yaralanmasıyla ilgili yakalanan şüpheliler S.D. ve D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.D'nin ifadesinde, "Oraya gittik, kavgaya tutuştuk. D.A'yı araya almışlardı. Ben de av tüfeğiyle iki el ateş ettim. Yaralanan olup olmadığını görmedim. D.A'yı aradan alıp, olay yerinden kaçtık." dediği öğrenildi.

Bu arada, olaya karıştığı belirlenen B.Ç'nin de yakalaması için çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Habibler Mahallesi'nde dün iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, kavgada tüfekle vurulan Sefil Ü. ve Sultan Ü. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sefil Ü. kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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