Antalya'da silahla vurulan sokak köpeği şoke etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde silahla vurulan sokak köpeğinin çekilen röntgen görüntüsü adeta şoke etti. Köpeğin kalçasında onlarca saçma bulunduğu tespit edildi. Veterinerde ilk müdahalesi yapılan köpek, bir hayvansever tarafından bakımı üstlenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde silahla vurulan sokak köpeğinin çekilen röntgen görüntüsü adeta şoke etti. Yapılan incelemede köpeğin kalçasında onlarca saçmaya rastlanırken, veterinerde ilk müdahalesi yapılan köpek, bir hayvansever tarafından bakımı üstlenildi.

Olay, Aksu ilçesi Solak Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde iki el silah sesi duyan Gülhan Tünay, bir süre sonra yanına bir sokak köpeğinin acı içerisinde geldiğini gördü. Tünay'ın ilk incelemesinde sokak köpeğinin üzerinde kan izlerine rastlandı. Köpeğin vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durarak veterinere götüren Tünay, kalçasından çekilen röntgen görüntüsüyle adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede köpek üzerinde onlarca saçmaya rastlandı. İlk müdahalesi ilçede bulunan klinikte Veteriner Hekim Mustafa Gülcü tarafından yapılan sokak köpeği, Tünay tarafından sahiplenilerek eve götürüldü.

Polis ekipleri ise şikayet üzerine harekete geçerek olayla ilgili inceleme başlattı. Köpeğin durumu hakkına açıklama yapan Veteriner Mustafa Gülcü, "Köpek bize silahla yaralanma şikayetiyle geldi. Biz hemen ilk müdahalesini yaptık. Ardından röntgen çektik, incelediğimizde çok sayıda saçmaya rastladık. Yakın mesafeden sıkılsa sinirlerine zarar verebilirdi" sözlerine yer verdi.

"Röntgen görüntülerine baktığımızda köpeğin arka kısmı tamamen yok"

Yaşananları anlatan Gülhan Tünay, "Sabah saatleriydi iki el silah sesi duydum. Ardından köpeği acı içerisinde buldum. Eşime seslenerek eyvah köpeği vurdular dedim. Köpek arka tarafı kanlar içinde geldi. Seçim gecesi de bir köpek vurulmuştu, o köpek şuan ampute oldu. Veterinere söyledim gelip aldılar. Daha sonra polisi aradım ve köpeği vuran kişiden şikayetçi oldum. Röntgen görüntülerine baktığımızda köpeğin arka kısmı tamamen yok. Kaç tane saçma olduğunu bilmek zor. Şuan durumu çok iyi değil, ilk getirdiğimizde hayati tehlikesi vardı. Şuan serum takılı biz de bekliyoruz. İnşallah özürlü kalmaz. Ne hissettiğini bilmiyorum. İnsanların artık silahlanması önlensin istiyorum" dedi. - ANTALYA