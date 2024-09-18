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Antalya'da Silah ve Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, 4 tabanca, 27 fişek, 111 gram kokain ve 8 bin 305 gram esrar ele geçirdi.

Antalya'da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 tabanca, 27 fişek, 111 gram kokain, 8 bin 305 gram esrar, bir miktar para, 1 hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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