Antalya'da Silah ve Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, 4 tabanca, 27 fişek, 111 gram kokain ve 8 bin 305 gram esrar ele geçirdi.
Antalya'da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 tabanca, 27 fişek, 111 gram kokain, 8 bin 305 gram esrar, bir miktar para, 1 hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.