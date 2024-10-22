Antalya'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı

ANTALYA'nın 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız tüfeğin yanı sıra, uyuşturucu madde ele geçirildi, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Serik ilçelerindeki çeşitli ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir bitkisi ve 350 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.