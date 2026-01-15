Haberler

Antalya'da 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ile 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, jandarma ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma istihbarat ve KOM daire başkanlıkları koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 aylık süren teknik ve fiziki takip sonucu, "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucu 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelikti. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
