Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" olaylarında kullanılan silahların ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.