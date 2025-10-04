Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" olaylarında kullanılan silahların ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel