Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 25 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Adreste bulunan A.İ, E.A. ve C.A. gözaltına alındı.