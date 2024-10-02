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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız otomatik silah ve diğer mühimmatlarla birlikte bir şüpheli tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız otomatik silah, 3 şarjör, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 108 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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