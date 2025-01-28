Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı
Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 181 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Çalışmalarda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 181 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltıana alındı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel