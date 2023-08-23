Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 25 tabanca ele geçirildi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 25 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 14 fişek ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 25 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 14 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, piyasaya kaçak silah süreceğini belirlediği M.D.S. ve N.T'nin içinde bulunduğu aracı durdu.
Yapılan aramada, 25 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 14 fişek ele geçirildi.
İki zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel