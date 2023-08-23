Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 25 Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü ve 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Operasyon, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede M.D.S. ve N.T. isimli şahısların ruhsatsız tabancaları Kepez ilçesinde piyasaya sürecekleri yönünde bilgi alınması üzerine şüpheli şahısların kullandıkları araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada; 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 14adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikatlara başlandığı bildirildi. Şüpheliler ise gözaltına alındı. - ANTALYA