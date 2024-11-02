Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında Alanya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 1 uzun namlulu otomatik silah, 12 tabanca, 1 av tüfeği, 19 şarjör, 829 tabanca fişeği ve 84 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen başkandan zehir zemberek sözler

 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana
Dizi oyuncusu hırsız çıktı

Dizi oyuncusu hırsız çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.