Antalya'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'da sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Muratpaşa ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.