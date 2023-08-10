Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Antalya'da sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Muratpaşa ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Muratpaşa ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title