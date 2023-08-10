Antalya'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Antalya'da sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Muratpaşa ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya'da sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Muratpaşa ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel