Antalya'da Side Antik Kenti'nde turizm sezonunda başlayan yıkımlara esnaftan tepki

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti yakınında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan bazı restoran, kafe ve barların yıkımına turizm sezonu öncesi başlanmasına bölge halkı ve esnaf tepki gösterdi.

Side Mahallesi Barbaros Caddesi 1. derece sit alana iş makineleri ile gelen Manavgat Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir restoran ve bar hakkında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca yıkım kararı olduğunu işletme sahiplerine tebliğ ederek yıkıma başladı.

Bunun turizm sezonunda olmasına karşı çıktılarını dile getiren işletme sahipleri ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Yıkımların Side Antik Kenti enkaz yığınına dönüştüreceğini ifade eden esnaf, görüntü kirliliğine yol açan ve turistleri rahatsız eden yıkım uygulamasının durdurulmasını istedi.

Kararı uyguladıklarını aktaran belediye ekipleri, daha önce boşaltılan binaları iş makineleri ile kısa sürede yıktı.

Side'de 25 yıldır esnaflık yapan Behzat Günay, gazetecilere, yarın da kendi iş yerinin yıkılacağını söyledi. Bunun turizm sezonunda olmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Günay, "Yıkıma karşı değiliz ancak sezon başladıktan sonra yıkım işleminin yapılmasını doğru bulmadığımız için tepki gösteriyoruz." dedi.

"İnşaat yasağının başlamasına 3 gün var"

Günay, "Belediye ekipleri geldi bize yıkım kararını tebliğ ettiler. 'Boşaltın yıkılacak' dediler. Bir günde nasıl boşaltalım, bugün yıkılacaktı, bana bir gün daha izin verdiler. Turizm sezonunda ve inşaat yasağına 3 gün kala bu yıkımları doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıkımların hem çevre hem turist hem de diğer esnaf için büyük bir sıkıntı oluşturduğunu belirten Günay, yıkım alanından her gün yüzlerce turist geçtiğini, sokaktan moloz yığınlarıyla geçen kamyonların kötü görüntüler oluşturduğunu vurguladı.

Günay, Manavgat Belediyesinden bu yıkımları sezon sonunda yani 5-6 ay sonra yapmasını istediklerini ifade etti.

Esnaf Tarık Çetinkaya ise yıkımların turistlerin geldiği bir döneme rastladığına dikkati çekti. Yıkımların geçici olarak durdurulmasını talep eden Çetinkaya, "Sezon için dükkanlarımıza yatırım yaptık, personel aldık, malzeme aldık, masraf yaptık. Salgından dolayı 2 yıldır iş yapamadık. Sadece bizim istediğimiz yıkımların 5 ay sonra yapılması." dedi.

Side'de yaşayan yerleşik Alman Sandra Schweizer, yıkımların antik kentte kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

Side'ye tatile gelen İngiliz Colin Shepley, 25 yıldır Side'ye tatile geldiğini, devamlı yemek yedikleri restoranın yıkılmasından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bölgedeki yıkımların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Bu arada, Manavgat Belediyesinden ise bir açıklama yapılmadı.