Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı - Haberler

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Side Müzesi'ndeki etkinlikte, 1947'den beri antik kentte yapılan kazıları anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Müzenin hamam bölümünde oluşturulan kutlama alanında Side Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side kazı başkanları arasında bulunan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan'ın büstünün açılışını yaptı.

Programda, kazılara destek sunan kamu kurum ve kuruluşları ile Side kazılarının resmi sponsoru Barut Hotels'in temsilcilerine plaketleri, Prof. Dr. Alanyalı tarafından verildi.

Program, Antalya Senfoni Orkestrası sanatçılarının arp ve çello dinletisinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Side Müze Müdürü Özay Özgür Ağar, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Barut ve Levent Barut ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.