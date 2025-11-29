Antalya'da Şiddetli Yağmur, Turunç Meyvelerini Yollara Dökme Neden Oldu

ANTALYA'da şiddetli yağmur kentin sembollerinden biri olan ve birçok caddeyi süsleyen turunç ağaçlarının meyvelerinin refüjler ve yollara dökülmesine neden oldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Antalya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış ve rüzgar kentin simgesi olan turunç ağaçlarının meyvelerinin dökülmesine neden oldu. Turuncu rengi ve görselliğiyle Antalya'da caddeleri süsleyen turunçların refüjlere dökülmüş görüntüsü farklı bir görsel güzellik de oluşturdu.

Batı kesimlerden başlayan yağışın şehir merkezi ve doğu ilçelerine doğru etkisini sürdüreceği, yarın sabah saatlerine kadar da devam edeceği belirtildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu gibi risklere karşı uyarılarda bulundu.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,