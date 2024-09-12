Antalya'da Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur etkisini gösterdi. Özellikle batı kesimlerinde şiddetli yağan yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Gündüz hava sıcaklığının 30 derecelere kadar ulaştığı Antalya'da, dün akşam saatlerinde özellikle batı ilçelerde ve çevrelerinde, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kepez ilçesinde şiddetli yağan yağmur, yolda derin su birikintileri oluşturdu. Yolda su birikintileri oluşması kentte yoğun trafiğe neden oldu. Su birikintisine girup, zorlukla yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş ise kameralara yansıdı.