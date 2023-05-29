Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir vatandaş evinin önünde oluşan gölette sörf yaptı.

Antalya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Evinin önünde oluşan gölette sörf yaptı

ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerine başlayan yağmur hayatı adeta felç etti. Araçlar yolda kaldı, uyarılara rağmen hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden yağmur sebebiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken kimi vatandaşlar ise AVM'lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Evlerin merdiven boşluklarını su bastı, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

"Biriken suda sörf yaptı"

Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş kano ile sörf yaptı. O şaşırtıcı anlar bir başka vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.