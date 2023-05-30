Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmur bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya çevrelerinde aralıklı şekilde devam eden yağışlar sebebiyle metrekareye 21-50 kilogram yağmur beklendiği bildirildi.

Antalya'da şiddetli yağmur araçları yolda bıraktı

ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmur bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya çevrelerinde aralıklı şekilde devam eden yağışlar sebebiyle metrekareye 21-50 kilogram yağmur beklendiği bildirildi.