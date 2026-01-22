Haberler

'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da şiddetli yağış

'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da şiddetli yağış
Güncelleme:
Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Yükselen dalgalar nedeniyle tekne sahipleri önlem aldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİNİN 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada Antalya'da şiddetli yağış beklendiği belirtildi. Sarı kodlu uyarının ardından kentte kuvvetli rüzgarın da etkisiyle denizde oluşan dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Yükselen dalgalar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri de önlemler aldı. Konyaaltı Sahili'nde de dalgalar nedeniyle deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Diğer yandan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise varyanttan Konyaaltı Sahili'ndeki denizi ve oluşan dalgaları izledi.

