Antalya-'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da kuvvetli yağış etkisi

Güncelleme:
Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, denizde dalgalara neden oldu. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri önlem alırken, sahilde su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİNİN 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada Antalya'da şiddetli yağış beklendiği belirtildi. Sarı kodlu uyarının ardından kentte kuvvetli rüzgarın da etkisiyle denizde oluşan dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Yükselen dalgalar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri de önlemler aldı. Konyaaltı Sahili'nde de dalgalar nedeniyle deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Diğer yandan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri meydana geldi. Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise varyanttan Konyaaltı Sahili'ndeki denizi ve oluşan dalgaları izledi.

Haber: Semih ERSÖZLER -İrem BAŞDAŞ - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

