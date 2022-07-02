Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar ve turistler denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar ve turistler denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, nem oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü. Sıcaklığın yüksek olmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzdü. Güneşlenen vatandaşlar ve turistlerden bazıları su sporları yaptı bazıları da kitap okudu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise denizde eğlenceli anlar yaşadı. AA / Süleyman Elçin - Güncel Antalya Güncel Haberler

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