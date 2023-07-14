Antalya'da Sıcaklık Rekoru: Manavgat'ta 43.9 Derece

Antalya'da sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklığı arttı. Manavgat ilçesinde sıcaklık 43.9 dereceye kadar çıktı. En düşük sıcaklık ise Elmalı ilçesinde 11.1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirtti.

Sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklığının arttığı Antalya'da gün içerisinde beklenen değerlere ulaşıldı. İlçelerde ise Manavgat'ta sıcaklık 43.9 dereceye kadar ulaştı. Kentte en düşük sıcaklık ise 11.1 derece ile Elmalı ilçesinde ölçüldü.

DOĞU İLÇELERİ DAHA SICAK

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, Kent geneline baktığımızda gün içerisinde Manavgat'ta 43.9 derece ölçüldü. En düşük sıcaklık ise 11.1 derece ile Elmalı'da ölçüldü. Yüksek sıcaklıklarla ilgili tahmin ettiğimiz değerleri şu ana kadar gördük. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu havayı görmeye devam edeceğiz. Kent merkezinde 41 dereceyi, doğu ilçelerinde 41'in üzerinde hava sıcaklıklarını görmeyi bekliyoruz dedi.