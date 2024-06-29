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Antalya'da Sıcaklık 31 Dereceye Ulaştı

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Antalya'da ölçülen 31 derece sıcaklık ve yüksek nem oranı nedeniyle insanlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Sıcak ve nemli hava çarşamba gününe kadar devam edecek.

ANTALYA'da 31 derece ölçülen sıcaklık ile yüzde 75 oranındaki nemden bunalanlar, 29,5 derece denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 31 derece, nem ise yüzde 75 ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla güneydoğu yönünden estiği kentte, hissedilen sıcaklık 36 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 29,5 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı. Nem nedeniyle kenti çevreleyen dağların görülmediği Antalya'da, bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

Kentte sıcak ve nemli havanın çarşamba gününe kadar sürmesi, çarşamba gününden sonra 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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