Antalya'da Sıcak Havalara Akın Eden Tatilciler Konyaaltı'nda Buluştu

ANTALYA'da hava sıcaklığının 33 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Turizm sezonunun devam ettiği kentte yerli ve yabancı turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 50'ye ulaştı. Turizm sezonu devam ederken, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimi Akdeniz'in mavi sularında serinlerken kimi ise güneşlenmeyi tercih etti.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Eylül ayının son günlerinde olunmasına rağmen vatandaşlar yazdan kalma günlerin tadını çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre iki gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcakları kademeli olarak düşmeye başlayacak.Sahilde ailesiyle birlikte denize giren Yeliz İncirci, "Güneşlenmeye geldim. Son ayların tadını çıkarıyoruz. Bizim için klasik hafta sonu oldu. Eylül ayının en güzel günlerini yaşıyoruz. Deniz çok güzel" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,