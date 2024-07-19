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Antalya'da Sıcak Havada Sahiller Dolup Taştı

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Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte tatilciler sahillere akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, insanlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Sıcaktan korunmak isteyenler ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Antalya'da 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden sıcak havanın, hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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