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Antalya'da Sıcak Havada Sahiller Doldu

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Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu. Sıcak havadan bunalanlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahillerde çocukların sayısının fazla olduğu görüldü.

HAVA sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da sıcaklık gün içerisinde 34 dereceye kadar ulaştı. Nem oranının yüzde 70'e kadar ulaştığı kentte sıcak havadan bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda güneşlenirken, bir bölümü ise sıcaklığı 31 derece olan denize girdi. Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde sahillerde çocukların sayısının fazla olduğu görüldü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcak ve güneşli havanın gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Konyaaltı Sahili Hava Durumu Antalya Güncel Yaşam

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