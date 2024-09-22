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Antalya'da Sıcak Havada Sahil Yoğunluğu Arttı

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Eylül ayında 29 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve 31 dereceye ulaşan deniz suyu sıcaklığıyla Antalya'da sahiller dolup taştı. Yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 46'ya ulaştı.

Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Konyaaltı antalya Güncel Turizm Yaşam Eylül

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