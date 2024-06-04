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Antalya'da Sıcak Hava Yoğunluğu

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Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezindeki bazı termometrelerin ise 42 dereceyi göstermesi dikkati çekti. Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte sıcaklık 30 derece, nem oranı ise yüzde 52 olarak kaydedildi.

Şehir merkezindeki bazı termometrelerin ise 42 dereceyi göstermesi dikkati çekti.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atlarken bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Antalya Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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