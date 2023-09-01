Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi. Kimileri de gölgelik alanlarda dinlendi.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Konyaaltı'ndaki varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.