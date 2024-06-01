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Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Zaman Geçirdi

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Antalya'da hava sıcaklığı 28 dereceye yükselirken, nem oranı yüzde 68 olarak kaydedildi. Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Nem nedeniyle oluşan bulutlar, dağların görünürlüğünü azalttı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Antalya Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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