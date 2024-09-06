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Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

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Antalya'da bugün en yüksek sıcaklık 37 derece olarak kaydedildi. Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Turizm kentinde otel yönetimleri misafirlerini çeşitli etkinliklerle serinletmeye çalışıyor.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 37 derece, nem oranı ise yüzde 58 olarak kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Turizm kentinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam ederken otel yönetimleri ise misafirlerini çeşitli etkinliklerle serinletmenin yollarını arıyor.

Kundu Turizm Merkezi'nde bulunan Limak Lara Otel yönetimi, sıcaktan bunalan tatilcilerini havuza attıkları buzlarla serinletmeye çalıştı.

Havuzda ve çevresinde toplanan kalabalıkla birlikte renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, tatilciler serinleme imkanı buldu.

Çeşitli gösteriler ve köpük partisinin de yer aldığı etkinlikte misafirlere, havuz çevresinde oluşturulan alanlarda buzlu meyve ve içecek servisi yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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