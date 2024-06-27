Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.