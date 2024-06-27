Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Nem nedeniyle oluşan bulutlar, dağların görünürlüğünü azalttı.

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title