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Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Yoğunluğu

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Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 54 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı. Meteoroloji yetkilileri, kentte yarın güneyden esecek rüzgarla hava sıcaklığının 30-32 dereceye düşeceğini ve nem oranının artacağını kaydetti.

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 54 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte yarın güneyden esecek rüzgarla hava sıcaklığının 30-32 dereceye düşeceğini ve nem oranının artacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Antalya Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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