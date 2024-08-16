Antalya'da Sıcak Hava ve Nem Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı, bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.