Antalya'da Sıcak Hava, Turistleri Sahillere Yönlendirdi

Antalya'da Sıcak Hava, Turistleri Sahillere Yönlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığı 39 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 28 dereceye ulaştı.

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 38 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.